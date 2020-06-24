Коронавирус атаковал Киев с новой силой: печальные данные на 24 июня

По состоянию на среду, 24 июня, в Киеве коронавирусом болеют 4528 человек, из них 99 за последние сутки.

Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет

31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет

3 девочки от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус победили 1440 жителей Киева, из них 25 за сутки.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 21 и в Оболонском – 18 случаев.

В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе – 9 детей. И 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной – в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.

Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями COVID-19, выросло почти вдвое.