СМИ: НВФ “ДНР” проводят военный парад на фоне пандемии коронавируса. ФОТО

Группировка «ДНР» проводит в Донецке военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России мероприятие было перенесено с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщают Новости Донбасса



При этом число заболевших в ОРДО по-прежнему растет: вчера «ДНР» подтвердила 26 новых случаев заболевания за сутки. Всего на лечении остается 676 человек.



Несмотря на это, на параде присутствуют зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них без масок.

Кроме того, на параде присутствуют ветераны: их рассадили на трибуне без соблюдения дистанции. Некоторые из них также без масок.

По центральной улице Донецка прошли члены незаконных вооруженных формирований и проехала военная техника. В «ДНР» говорили, что участники парада сдали тесты на коронавирус.