Послал “сигнал” Путину? Лукашенко отметился дерзкой выходкой на параде в Москве, видео

Во время парада по случаю Дня победы в Москве произошел небольшой политический казус, участниками которого стали президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Так, во время возложения цветов на мемориале погибшим во время войны Лукашенко не захотел становиться рядом с Путиным.

Судя по опубликованным кадрам, именно белорусский лидер должен был стать возле президента РФ, но он демонстративно прошел мимо него.

В сети выразили мнение, что таким образом Лукашенко мог показать свою обиду на президента России.

Напомним, в Калининграде в подготовке парада ко Дню Победы задействовали африканских курсантов. Всех гостей парада обязали пройти обсервацию.

Также “источник” сообщал, что в сети появилось видео протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, состоявшихся в различных городах страны.