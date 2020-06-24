Зимний сад и бассейн: главарь “ДНР” живет в особняке, “отжатом” у украинского бизнесмена. ВИДЕО

Главарь российских боевиков “ДНР” Денис Пушилин захватил дом украинского бизнесмена в Донецке, в котором теперь проживает со своей семьей. Российский наемник осуществил силовой захват недвижимости бизнесмена Сергея Хановича, который после оккупации Донбасса был вынужден бежать из родного города.

В интервью каналу “ДОМ” он рассказал, как после начала российского вторжения потерял большое количество объектов и свой бизнес в оккупированном Донецке, передает Диалог

“Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин”, – отметил он.

По его словам, боевики провели запланированную операцию с помощью силовых структур под выдуманным предлогом провели обыск в доме, пытаясь обнаружить труп человека. После проведения “следственных действий” дом решили опечатать. При этом практически сразу после этого в него со своей семьей вселился главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин.

Бизнесмен отметил, что просторный дом включает зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал и гаражи.

“Теперь всем этим “пользуется Пушилин, владею я, юридически, по закону Украины”, – рассказал уехавший из Донецка украинский бизнесмен.