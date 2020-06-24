В Киеве ослабили карантин: что разрешено с 24 июня

Со среды, 24 июня, в Киеве вводится очередной этап ослабления карантина.

Как сообщает “источник”, об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

С 24 июня разрешена работа:

ресторанов и кафе (без детских комнат);

бассейнов (для индивидуальных тренировок);

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Кроме того разрешено проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

Кличко отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

“Подчеркиваю! В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция“, – призвал мэр столицы.

Как сообщал “источник”, по состоянию на среду, 24 июня, в Киеве коронавирус обнаружили у 4528 человек, из них 99 новых диагнозов подтвердили за минувшие сутки.