Беременная Илона Гвоздева показала бэкстейдж со съемок нежной фотосессии с животиком: видео

Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука на “Танцях з зірками-2019”, снова станет мамой. Хореограф наслаждается второй беременностью и старается сделать свое особое положение запоминающимся.
Танцовщица снялась в нежной фотосессии, где продемонстрировала свои изменившиеся формы. Бэкстейдж со съемок Илона запостила в Instagram. “Если такой крутой back stage, представляю какие будут фото. В очередной раз убедилась в том,что только любимая профессия может дарить такие эмоции и выполняться на высоком уровне”, – отметила Гвоздева.
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Хореограф поблагодарила всех причастных к съемке, а отдельное “спасибо” было адресовано ее супругу. “Этот период останется в моей жизни навсегда таким прекрасным. Спасибо большое за эту чувственность, нежность, романтику и любовь. Даже мой Иван Хомячук улыбался в кадре и с удовольствием позировал, что вообще ему несвойственно”, – написала танцовщица.
Для съемки Илона примерила несколько нежных образов, которые подчеркнули ее кругленький животик.
- О второй беременности Гвоздева сообщила в начале июня. А также рассказала, как узнала о беременности и как прошел первый триместр.
- Ранее Илона Гвоздева рассказала, какое имя выбрала для будущего малыша, а также призналась, как отреагировала ее 4-летняя дочь на скорое появление братика или сестренки.