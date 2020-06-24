Дорожники Луганщины призывают водителей быть бдительными на опасных участках ремонтируемых дорог

Служба автомобильных дорог в Луганской области призывает водителей быть особенно внимательными при проезде опасных участков, где проводятся дорожные работы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В последнее время на Луганщине произошли резонансные ДТП, в том числе на маршруте от Северодонецка до Станицы Луганской. Как известно, именно здесь полным ходом, без выходных, ведется ремонт этой дороги.

23 июня произошло смертельное ДТП на дороге от Северодонецка до Новоайдара. Погибла женщина-водитель RENAULT Kangoo.

22 июня на автодороге Н-21 в Новоайдарском районе также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «VOLKSWAGEN VENTO» и автобуса «РУТА». В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. 5 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу. Водитель иномарки и трое пассажиров результате ДТП также получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

“Служба автомобильных дорог в Луганской области выражает искренние соболезнования семьям, где есть погибшие и пострадавшие. Любая дорожное происшествие это повод задуматься над тем, что Правила дорожного движения написаны кровью. Дорога не прощает мелочей. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила”, – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что во время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне. Такие осложнения в движении требуют особого внимания со стороны водителей, соблюдение скоростного режима.

“Дорожники работают на дороге, рискуя собственной жизнью. Каждый из них ждут дома. Именно поэтому, они рассчитывают на порядочность всех участников дорожного движения. Но к сожалению, в Украине случаются ДТП, в которых пострадавшими оказываются также дорожники”, – добавили в ведомстве.

Во время проведения работ на территории Луганской области, места проведения работ ограждены, техника безопасности строго соблюдается, люди работают в спецодежде. Но часто возникают случаи, когда водители пренебрегают Правилами движения, превышают скорость.

Еще раз напоминаем опасные для проезда места проведения работ на маршруте от Северодонецка до Станицы Луганской:

Дорога Т-13-09 Счастье – Широкий, на участке км 0 +000 – км 37 + 350.

Дорога Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск на участке км 26 + 630 – км 43 + 430.

Дорога Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7 400 – км 44 + 960.

Дорога Н-21 Старобельск – Луганск на участке км 39 + 960 – км 71 + 960.

“Служба автомобильных дорог в Луганской области в очередной раз подчеркивает – новая качественная дорога это не повод для превышение скорости”, – резюмировал в Службе.