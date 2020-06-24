“Мы на пороге развала”: российские легкоатлеты написали письмо Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков написали открытое письмо президенту своей страны Владимиру Путину из-за сложившейся ситуации в их виде спорта.

Обращение спортсмены опубликовали в Instagram.

“Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской легкой атлетике в целом. Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики“, – сказано в письме.

На сегодняшний день членство Всероссийской федерации легкой атлетики временно приостановлено в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за проблем с допингом. До конца текущего месяца российская организация должна выплатить 11,6 млн долларов штрафа.

Ранее “источник” сообщал, что российский спортсмен получил серьезнейшее наказание за употребление допинга.