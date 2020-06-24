Пытались “повесить” труп: как главарь боевиков ДНР захватил дом бизнесмена на Донбассе, видео

Стало известно о том, каким путем главарь так называемой ДНР Денис Пушилин получил роскошный особняк, который отнял у местного бизнесмена Сергея Хановича. Хозяин дома, был вынужден уехать из города после оккупации.

Речь об этом идет в сюжете телеканала “ДОМ”.

Как рассказал Сергей Ханович, Пушилин с семьей не просто вторглись в чужое жилье, но еще и закрепили за собой право на пожизненное использование особняка. Дом расположен в элитном районе Донецка – около парка им. Щербакова. В здании площадью 1500 квадратных метров есть большой зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал.

Переселенец добавил, что часть вещей из особняка вывезли, с ограды и с углов здания сбили инициалы настоящего владельца. Жена Пушилина открыто выкладывает фотографии из дома на своей странице в Instagram.

Сергей Ханович рассказал подробности захвата особняка сообщниками Пушилина. К дому приехали люди из какого-то первого отдела — “страшного отдела, с которым никто не хотел связываться”. Прибывшие потребовали пустить их в здание для обыска — якобы в особняке может лежать труп. Осмотрев здание, они опечатали дом, а на следующий день туда въехал Пушилин.

При этом прописан Пушилин все же в России: как сообщал “источник”, у главаря так называемой ДНР есть не только российский паспорт, но и регистрация в Ленинградской области.