Потоп на Прикарпатье: появились фото и видео страшной стихии, снятые с высоты

В МВД опубликовали новые данные о потопе, который произошел на Прикарпатье. В данный момент к ликвидации последствий трагедии привлечены 1500 силовиков и четыре вертолета.

Об этом в Twitter написал глава министерства Арсен Аваков.

По словам министра, масштабы трагедии намного серьезнее, чем в 2008 году.

“Концентрируем усилия. На месте премьер-министр. Ведем с ним опер штаб с главой ГСЧС и командующим Нацгвардии. Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу”, – написал он.

Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что в 14:00 24 июня состоится срочное заседание комиссий ТЭБ и ЧС, на котором решат вопросы выделения средств на ликвидацию последствий катастрофы.

Напомним, что знаменитый украинский курорт Буковель затопило в результате паводка, пострадали горные районы.