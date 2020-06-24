Шлюзовый комплекс на Айдаре в аварийном состоянии: почему Старобельск может остаться без пляжей. ВИДЕО

Шлюзовый комплекс должен регулировать уровень воды в реке Айдар в Старобельске, однако водоем становится мельче из года в год.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

“Поскольку при подъеме штоков шлюза увеличивается уровень воды в реке, то это является критически важным для флоры и фауны водоема. Второе – рекреационный момент. Уровень воды критический для отдыха местных жителей”, – рассказал заместитель главы Старобельской райгосадминистрации Владимир Череватый.

Шлюзы построили еще в 80-ых годах прошлого столетия. Сейчас они в аварийном состоянии: из трех работает только один. Сооружение находится на балансе Управления водного хозяйства Украины.

“Средства на восстановление, так как он (шлюз, – ЛР) не относится к мелиоративным системам, из госбюджета не выделяются. В 2017 году сам город выделил субвенцию, мы разработали проект на его восстановление. Проект на тот момент стоил 3 миллиона 373 тысячи гривен. Средства до сих пор никто не предоставил”, – сообщил и.о. руководителя регионального офиса водных ресурсов Луганщины Александр Манжола.

В горсовете рассказывают: разрушаться шлюз начал не вчера, но найти деньги на его ремонт пока не удалось.

“Количество переписки в городском совете говорит о том, что неоднократно руководители города пытались решить эту проблему, – рассказывает мэр Старобельска Яна Литвинова, – ведь она длится уже более 7 лет. Могу сказать, что со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Все письма, которые были необходимы, мы подготовили. Отправили. Далее уже очередь за областью относительно возможности решить данный вопрос”.

В свою очередь директор Департамента ЖКХ Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай сообщил, что ведется подготовительная работа для выделения финансов на ремонт объекта.

Также он сообщил, что ремонтные работы должны начаться до конца этого года, а завершиться – до следующей весны.