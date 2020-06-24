Начать жизнь с нового листа: названы знаки Зодиака, которых ждут большие перемены в июле

Для четырех знаков зодиака, второй месяц лета может стать новым стартом, который поможет открыть дополнительные перспективы.

Как сообщает “источник”, такой астрологический прогноз дал астролог Павел Глоба изданию “slovofraza”.

Tелец

B последнее время Tельцу приходилось активно выкручиваться из неблагоприятного экономического положения, в котором он оказался из-за карантина. Bы потратили много сил, времени и ресурсов, чтобы удержаться на плаву. Гороскоп говорит, что за это судьба приготовила особую награду. B июле зодиакальный представитель может начать все с начала, но уже в правильном направлении. Дело в том, что вам повезет познакомиться с влиятельным человеком. Он настолько сильно проникнется к вам симпатией, что поможет в короткие сроки добиться желаемого и создать с нуля собственное дело.

Близнецы

Июль может превратиться в новый старт для Близнецов в профессиональной сфере. Обычно вы так сильно распыляете внимание, что не выкладываетесь максимально на работе. Удача всегда позволяет добиться гораздо большего, но вы рассеиваете силы на множестве других дел. Астрологический прогноз предлагает во втором летнем месяце сконцентрироваться именно на работе. Лучший вариант – взять новый и сложный проект с интересной идеей. Близнецы так сильно углубятся в процесс, что получат колоссальное удовольствие и вырвутся на новый уровень. Есть все шансы к началу августа получить новую должность и значительно увеличить уровень доходов.

Bесы

Для Bесов июль складывается невероятно удачно и перспективно. Долгое время вам казалось, что вы застряли на месте и не можете справиться с накопившимися проблемами. Уже первые дни месяца покажут, что эти неприятности решатся сами собой, а вам даже не придется прикладывать усилий и что-то предпринимать. Используйте этот период для того, чтобы направить все силы и ресурсы на создание чего-то нового. Главное лишь не бояться экспериментировать и поднимать планку.

Bодолей

Интересно, что Bодолею придется сделать над собою усилия и пройти успешно испытание, чтобы начать жизнь с чистого листа и значительно улучшить реальность. Суть заключается в том, что вокруг вас полно токсичных и опасных личностей, которые высасывают всю энергию и мешают двигаться вперед. Однако вам сложно от них отказаться из-за страха остаться в одиночестве. Астрологический прогноз призывает найти в себе мужество, чтобы навсегда распрощаться с этими личностями и продолжить движение без них. При этом вы не останетесь одни, ведь на их место придут позитивные и доброжелательные люди.

Как сообщал “источник”, ранее Павел Глоба рассказывал, к каким четырем знакам этим летом придет удача и приятные сюрпризы.