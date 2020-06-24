ЕС может не открыть границы для украинцев с 1 июля: первые подробности

По состоянию на утро 24 июня, в Украине зафиксировано 940 новых случаев заболевания коронавирусом, что ставит под угрозу открытие границ ЕС для украинцев с 1 июля.

Эта цифра превышает рамки, которые может установить Еврокомиссия для государств, откуда будут пускать туристов в Шенгенскую зону, о чем ранее писал “New York Times”.

Проект еще не утвержден, но, по данным издания, рассматривается как основной рабочий. Главным критерием оценки открытия границ ЕС для иностранцев станет количество новых заражений в стране за 14 последних дней по отношению к ее населению.

Отмечается, что дебаты в ЕС преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения или менее 20 новых заражений (16 – это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранцев).

Новые правила должны заработать с 1 июля. В настоящее время действует бланковый запрет на несущественные поездки для иностранцев, включая граждан Украины.

На данное время, Украина не может рассчитывать ни на один из этих вариантов. По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. По оценке Госстата (а именно эти официальные данные наверняка будет использовать ЕС), в Украине – 41,8 млн населения. А это значит, что показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 тысяч, что превышает оба установленных ЕС критерия.

Если проект рекомендаций ЕК будет утвержден странами-членами, запрет на въезд для несущественных поездок (включая туризм) для жителей Украины будет продолжен.

Как сообщал “источник”, страны ЕС могут также закрыть границы для путешественников из России, США, Бразилии и ряда других стран из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих государствах.