Злата Огневич похвасталась невероятной растяжкой – так певица проводит свое утро

Злата Огневич не только волшебно поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой. Начинает свой день певица с тренировки по стретчингу.
Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Артистка опубликовала несколько кадров с утренних занятий, где показала, как ловко садится на поперечный шпагат. “Спорт – это способ жизни, энергия и движение! А еще – новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает”, – поделилась Злата.
Певица также рассказала, чем питается до и после тренировки.
Завтрак:
- краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами
- легкий салат из овощей с зеленью
- белковый омлет на соевом молоке
- витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 (он же рыбий жир)
После занятия Огневич выпивает стакан грейпфрутового фреша.
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