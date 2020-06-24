Злата Огневич похвасталась невероятной растяжкой – так певица проводит свое утро

Злата Огневич не только волшебно поет, но, как оказалось, может похвастаться и еще отличной растяжкой. Начинает свой день певица с тренировки по стретчингу.

Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Артистка опубликовала несколько кадров с утренних занятий, где показала, как ловко садится на поперечный шпагат. “Спорт – это способ жизни, энергия и движение! А еще – новые идеи, так как мозг, насыщенный кислородом, лучше работает”, – поделилась Злата.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица также рассказала, чем питается до и после тренировки.

Завтрак:

краш из авокадо с цельнозерновыми хлебцами

легкий салат из овощей с зеленью

белковый омлет на соевом молоке

витамины: кальций, В12, D3, омега 3-6-9 (он же рыбий жир)

После занятия Огневич выпивает стакан грейпфрутового фреша.