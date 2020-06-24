Дорого и пусто: что происходит на курортах Украины и сколько просят за жилье

В Украине начался курортный сезон, но туристы не спешат ехать в отпуск, прибрежные базы практически пустуют, но спросом пользуется небольшое количество дорогих отелей с программой “все включено”.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Вести”.

“Я не могу вам сказать, что сезона в этом году нет. Он есть, просто другой. Если раньше было много молдаван и белорусов, то в этом году основная каста отдыхающих — это киевляне. То есть те, кто не полетел за границу. По сути, сезон в Затоке начался всего на трех дорогих базах отдыха, а в целом людей очень мало”, — рассказала директор АН “Ривьера”, специализирующегося на недвижимости в Затоке и Каролино-Бугаз Лидия Ткачук.

По ее словам, основной спрос сегодня на дорогой отдых, в основном это отели со всеми удобствами или отдельно стоящие дома. Стоимость аренды таких домов – от 10 тыс. до 40 тыс. грн в месяц.

В то же время недорогое жилье экономкласса простаивает, его можно снять от 80 до 150 гривен.

Похожая ситуация и в Херсонской области, там украинцы тоже выбирают в основном отели класса люкс.

“Счастливцево, Геническая Горка, Стрелковое (Арабатская Стрелка) — запрос больше на лакшери. Просят подобрать отели категории “все включено”, с бассейнами и т. д. Номер в таком отеле стоит порядка $100/сутки. И они пользуются популярностью”, – рассказывает глава регионального отделения Союза специалистов по недвижимости Украины в Херсонской области Юрий Витюков, на Арабатской Стрелке и в Железном Порту.

С эконономжильем там тоже проблемы, многим собственникам пришлось даже снижать цену. Так, по словам администратора одного из пансионатов в Железном Порту Юлии Высоцкой, стоимость размещения у нее составляет от 150–250 грн/сутки.

Что касается самой Одессы, то сейчас, согласно сайтам по поиску жилья, там доступно порядка тысячи предложений. От 300 грн за скромный двухместный номер до 3 тыс. грн за двухместный номер в отеле с бассейном, дополнительными услугами и завтраком.

Первые туристы, которые уже успели поехать в отпуск, рассказывают, что небольшое количество людей не мешает торговцам держать высокие цены.

“Отдых все-таки дороговат. У меня номер без питания обошелся в 1 тыс. грн/сутки на двоих. Кушали мы в кафе неподалеку от пляжа. Порядок цен был такой: порция картофельного пюре — 25 грн; одна молочная сосиска — 15 грн; одна котлета — 30 грн; салат из свежих овощей — 20 грн/100 г; рыба толстолобик — 27 грн/100 г; отбивная куриная — 36 грн/100 г; мясо по-французски — 38 грн/100 г. На пляже аренда бунгало с навесом стоит 300 грн/день, а зонтик с лежаком — 50 грн/день”, — рассказал киевлянин Александр, который вернулся накануне из Затоки..

Еще один киевлянин Антон Головин в этом году успел побывать в соседней с Коблевом Рыбаковке.

“Это нечто. Такое ощущение, что карантин окончательно уничтожил курорт. Дороги стали еще хуже, приходится добираться по колдобинам. Жилой фонд очень старый. На месте мы сразу нашли домик со всеми удобствами по цене 600 грн/сутки. К слову, на сайте его стоимость была 1200 грн/сутки. Но из-за нехватки туристов хозяева активно торгуются на месте”, — уточнил Антон.

А вот что касается моря, то особых нареканий у первых туристов нет, говорят вода прозрачная, а пляжи чистые.

Подробнее об отдыхе в Украине читайте в материале “источника” – Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.