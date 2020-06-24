Звезду фильмов для взрослых обвинили в изнасиловании: ему грозит пожизненное заключение

67-летнего порноактера Рона Джереми Хаятта обвинили в изнасиловании трех женщин и сексуальном насилии над четвертой в инцидентах, произошедших с 2014 по 2019 год.

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Согласно заявлению окружного прокурора Лос-Анджелеса, в мае 2014 года 67-летний Хаятт якобы изнасиловал 25-летнюю женщину в доме в Западном Голливуде. В 2017 году актер, предположительно, изнасиловал двух женщин 33 и 46 лет в местном баре, где также мог произойти четвертый инцидент с 30-летней женщиной.

Если Джереми Хаятта признают виновным по всем пунктам обвинения, его могут приговорить к 90 годам лишения свободы, пишет People.

Рона Джереми, который снимается в порно с 70-х годов, не впервые обвиняют в сексуальном насилии. В 2017 году 24-летняя женщина из Вашингтона подала на него в суд за насилие во время промо-акции в магазине для взрослых в Такоме. Тогда прокуратура отказалась возбудить уголовное дело против актера.

Рон Джереми попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число ролей во “взрослых” фильмах. Он занимает первые позиции в рейтингах величайших порнозвезд мира, является членом Гильдии театральных актеров США и регулярно снимается в клипах американских рок-групп. Также в послужном списке Джереми – роли в фильмах “Святые из Бундока”, “Адреналин 2”, “Студия 54”. Во время съемок номинированного на “Оскар” фильма “Ночи в стиле буги” он консультировал режиссера Пола Томаса Андерсона и актеров картины.