Обломки разлетелись по всей дороге: под Киевом автобус попал в жуткое ДТП, видео

В среду, 24 июня утром, под Киевом на Старообуховском шоссе в аварию попал пассажирский автобус Opel Astra, водитель погиб.

Как передает “источник”, об этом сообщается на Facebook-странице “ДТП Украины”.

По предварительным данным, Opel вылетел на встречку.

“Водитель Опеля погиб, пассажир жив. Вот скажите, летать на дорогах – оно стоит того? Сочувствуем родным и близким. Берегите себя!“, – подписал видео автор публикации.

Судя по опубликованным кадрам, удар был очень сильным, фрагменты автомобилей разлетелись по проезжей части.

Как сообщал “источник”, в ночь на вторник, 23 июня, в Киеве водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил сразу два ДТП, после чего пытался скрыться.

Кроме того, утром понедельника, 22 июня, на Крещатике в Киеве произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.