Коронавирус снова идет в “атаку”: статистика по заболеваемости в Украине по областям

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По состоянию на утро, 24 июня, в Украине коронавирусом заболели еще 940 человек, что стало новым рекордом в Украине.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Центр общественного здоровья .

Всего за время пандемии COVID-19 заболели 39014 человек 17409 выздоровели (+453), 1051 летальных исходов (+16)

Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:

  • Винницкая – 1723 (+33)
  • Волынская – 1955 (+61)
  • Днепропетровская – 1060 (+11);
  • Донецкая – 376 (8);
  • Житомирская – 1304 (+9);
  • Закарпатская – 2369 (+78)
  • Запорожская – 559 (+4)
  • Ивано-Франковская – 2124 (+33)
  • Киевская – 2332 (+47)
  • Кировоградская – 634 (+3)
  • Луганская – 75 (+2)
  • Львовская – 4423 (+203)
  • Николаевская – 368 (+2)
  • г. Киев – 4528 (+99)
  • Одесская – 1370 (+37)
  • Полтавская – 300 (+4)
  • Ровенская – 3164 (+126)
  • Сумская – 272 (+9);
  • Тернопольская – 1786 (+42)
  • Харьковская – 1891 (+47)
  • Херсонская – 188 (+0)
  • Хмельницкая – 627 (+5);
  • Черкасская – 614 (+9);
  • Черновицкая – 4478 (+59)
  • Черниговская – 494 (+9);

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, что в Украине за минувшие сутки госпитализированы в учреждения здравоохранения 217 человек, что также стало рекордом.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.

Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями COVID-19, выросло почти вдвое.