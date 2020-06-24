Коронавирус снова идет в “атаку”: статистика по заболеваемости в Украине по областям

По состоянию на утро, 24 июня, в Украине коронавирусом заболели еще 940 человек, что стало новым рекордом в Украине.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Центр общественного здоровья .

Всего за время пандемии COVID-19 заболели 39014 человек 17409 выздоровели (+453), 1051 летальных исходов (+16)

Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:

Винницкая – 1723 (+33)

Волынская – 1955 (+61)

Днепропетровская – 1060 (+11);

Донецкая – 376 (8);

Житомирская – 1304 (+9);

Закарпатская – 2369 (+78)

Запорожская – 559 (+4)

Ивано-Франковская – 2124 (+33)

Киевская – 2332 (+47)

Кировоградская – 634 (+3)

Луганская – 75 (+2)

Львовская – 4423 (+203)

Николаевская – 368 (+2)

г. Киев – 4528 (+99)

Одесская – 1370 (+37)

Полтавская – 300 (+4)

Ровенская – 3164 (+126)

Сумская – 272 (+9);

Тернопольская – 1786 (+42)

Харьковская – 1891 (+47)

Херсонская – 188 (+0)

Хмельницкая – 627 (+5);

Черкасская – 614 (+9);

Черновицкая – 4478 (+59)

Черниговская – 494 (+9);

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, что в Украине за минувшие сутки госпитализированы в учреждения здравоохранения 217 человек, что также стало рекордом.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.

Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями COVID-19, выросло почти вдвое.