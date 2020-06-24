Коронавирус снова идет в “атаку”: статистика по заболеваемости в Украине по областям

По состоянию на утро, 24 июня, в Украине коронавирусом заболели еще 940 человек, что стало новым рекордом в Украине.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Центр общественного здоровья .
Всего за время пандемии COVID-19 заболели 39014 человек 17409 выздоровели (+453), 1051 летальных исходов (+16)
Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:
- Винницкая – 1723 (+33)
- Волынская – 1955 (+61)
- Днепропетровская – 1060 (+11);
- Донецкая – 376 (8);
- Житомирская – 1304 (+9);
- Закарпатская – 2369 (+78)
- Запорожская – 559 (+4)
- Ивано-Франковская – 2124 (+33)
- Киевская – 2332 (+47)
- Кировоградская – 634 (+3)
- Луганская – 75 (+2)
- Львовская – 4423 (+203)
- Николаевская – 368 (+2)
- г. Киев – 4528 (+99)
- Одесская – 1370 (+37)
- Полтавская – 300 (+4)
- Ровенская – 3164 (+126)
- Сумская – 272 (+9);
- Тернопольская – 1786 (+42)
- Харьковская – 1891 (+47)
- Херсонская – 188 (+0)
- Хмельницкая – 627 (+5);
- Черкасская – 614 (+9);
- Черновицкая – 4478 (+59)
- Черниговская – 494 (+9);
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге рассказал, что в Украине за минувшие сутки госпитализированы в учреждения здравоохранения 217 человек, что также стало рекордом.
Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.
Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями COVID-19, выросло почти вдвое.