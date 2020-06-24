Сосна гулять выйдет? Пикантный скандал с “слугами” в Николаеве высмеяли фотожабами

В сети не утихает обсуждение скандального видео из Николаева, на котором глава партии “Слуга народа” Сергей Корниенко и глава фракции в украинском парламенте Давид Арахамия обсуждают коллегу Ирину Аллахвердиеву.

По случаю “пикантного скандала” в социальных сетях опубликовали множество фотожаб.

В основном авторы публикаций делают акценты на словах “слуг народа” о корабельной сосне. Именно этому высказыванию посвящают большинство работ. Также в сети напомнили о словах Корниенко и Арахамии о том, что их коллега якобы “немного поддутая”.

Напомним, что ранее в сети также появилась и реакция самой Аллахвердыевой.

Напомним, ранее в интервью “источнику” о том, как “Слуга народа” готовится в местным выборам, рассказал глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.