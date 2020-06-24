В ОРЛО из-за грозы без электроэнергии остались почти 5 тысяч абонентов

В результате аварийных отключений линий электропередач из-за непогоды без электроснабжения остались почти пять тысяч абонентов во временно неподконтрольных Славяносербском и Сорокинском (Краснодонском) районах.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

В Сорокинском районе без электроэнергии – 4 тысячи 531 абонент в сёлах Поречье, Власовка и частично в г. Сорокино.

В Славяносербском районе остались без электричества 422 абонента в сёлах Долгое и Мамушево (Красный Луч).

Ремонтные работы запланированы на 24 июня.