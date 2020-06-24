+2 новых случая COVID-19 в Луганской области

За прошедшие сутки в Луганской области выявлено еще 2 случая инфицирования у жителей г. Рубежное из круга контактных лиц (семейный очаг).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”



По состоянию на 24 июня 2020г. зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Всего за период эпидемии, специалистами обработано 545 подозрительных случаев (за сутки 10), 54 человека уже выздоровели.

На лечении находится 22 человека, из них 4 лечатся в стационарах, 17 амбулаторно.