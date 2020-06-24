Земля разрушается под ногами: жуткое видео последствий потопа на Прикарпатье

В сети опубликовали расширенное видео последствий потопа в Ивано-Франковской области. Там мощные потоки земли сносили дороги и все, что было на их пути.

Ролик опубликовало в Facebook сообщество “Наше Прикарпатье”.

На видео видно, что по земле пошли огромные трещины из-за катаклизма.

Как рассказал журналистам глава региональной газовой компании Олег Никоноров, Черновцы и ближайшие села могут отключить от газоснабжения из-за паводка, который повредил газопровод.

Известно, что сейчас Черновцы обеспечиваются газом из резервного направления.

Тем временем в сети люди продолжают намекать на то, что такая трагедия произошла из-за вырубки лесов в регионе.

Как пишет в Facebook активист Андрей Смолий в Черновицкой области людей готовят к эвакуации.

Напомним, что масштабное наводнение, которое охватило западные области, добралось до Черновцов.