Звезда MMA похвасталась идеальной фигурой в купальнике: фото

Американская боец смешанных единоборств Валери Лореда показала поклонникам свою идеальную фигуру.

Соответствующие фото 21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.

В кадре девушка предстала в тигровом купальнике. Пост Лореда прокомментировала словами: “Взгляд тигра. До 2021 года собираюсь провести два боя”.

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Instagram Валери Лореды

Instagram Валери Лореды

В сумме фото спортсменки собрали почти 50 тыс. лайков.

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У Лореда подписан контракт с промоушеном Bellator. В ее активе в смешанных единоборствах два боя. Оба завершились ее победами. Один из поединков она выиграла нокаутом.

Ранее “источник” сообщал, что в UFC похвастались своими ринг-герлс.