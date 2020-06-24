Звезда MMA похвасталась идеальной фигурой в купальнике: фото

Американская боец смешанных единоборств Валери Лореда показала поклонникам свою идеальную фигуру.
Соответствующие фото 21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
В кадре девушка предстала в тигровом купальнике. Пост Лореда прокомментировала словами: “Взгляд тигра. До 2021 года собираюсь провести два боя”.
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В сумме фото спортсменки собрали почти 50 тыс. лайков.
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У Лореда подписан контракт с промоушеном Bellator. В ее активе в смешанных единоборствах два боя. Оба завершились ее победами. Один из поединков она выиграла нокаутом.
Ранее “источник” сообщал, что в UFC похвастались своими ринг-герлс.