Оставило огромный след: на озере Лох-Несс запечатлели “чудовище”, фото

В прошлом году в Шотландии на озере житель Великобритании Стив Чаллис сделал снимок существа, внешне напоминающее знаменитое лох-несское чудовище.

Об этом сообщает издание “Daily Record”.

Кадры были сделаны во время поездки на экскурсию в замок Аркарт на берегу знаменитого озера. Мужчина фотографировал противоположный берег, его внимание привлекла рябь на воде. Он сделал несколько снимков, а затем из воды на мгновение появилось и само существо. После этого оно скрылось и больше не появлялось.

Камера зафиксировала животное только на одном кадре, который Чаллис обнаружил уже спустя несколько месяцев, когда отсматривал сделанные во время поездки снимки на карантине из-за коронавируса.

Британец поделился странным снимком в соцсетях. Пользователи предположили, что это было знаменитое лох-несское чудовище. Однако сам фотограф этого мнения не разделяет. Он не верит в монстра и считает, что снятое им существо было большой рыбой или тюленем.

По мнению блогера и эксперта Несси Роланд Уотсон, сделанный Чаллисом снимок отредактирован в фотошопе. Сам же Чаллис уверяет, что фотография подлинная. Он обратил внимание, что сделанный им кадр совсем не похож на те снимки монстров, которыми изобилует сеть.

Напомним, согласно легенде в шотландском озере Лох-Несс обитает большое чудовище. Большинство сторонников существования чудовища считают его реликтовым плезиозавром.

Как сообщал “источник”, ранее ученые из Новой Зеландии, которые занимаются составлением каталога флоры и фауны озера Лох-Несс, предположили, что местное чудовище – это гигантский морской угорь.