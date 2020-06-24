Главарь “ЛНР” приказал восстановить работу мобильной связи Vodafone к 29 июня

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник так называемому “министерству связи и массовых коммуникаций” восстановить работу оператора мобильной связи Vodafone Украина до 29 июня.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

“Я вчера вызывал по вопросу восстановления связи Vodafone министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Олега Васильевича Фетисова, потому что очень много заявлений на горячую линию. Связь действительно повреждена, есть, в том числе, и наши недоработки, есть технические моменты, они сейчас дорабатываются. Я сказал, чтобы в понедельник была отличная связь, но с четверга начнут постепенно включать базовые станции”, – заявил Пасечник.

Он также заявил, что в скором времени будет восстановлен доступ в социальную сеть “ВКонтакте”.

Напомним, что с 7 июня на временно неподконтрольной территории Луганской области не работает мобильная связь Vodafone Украина. Сепаратисты заявили, что связи нет из-за поломки, которая произошла за пределами оккупированного региона.

В тоже время пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская в комментарии СМИ сообщила, что мобильная связь исчезла в связи с отключением станций от электричества.

Также местные жители связывают отсутствие связи с шахтерскими протестами, которые на то время вспыхнули в неподконтрольном Антраците.