Знаменитый курорт Буковель уходит под воду из-за разлива рек: страшное видео

Знаменитый украинский курорт Буковель затопило в результате паводка, пострадали горные районы.

Видео последствий происшествия в Facebook опубликовала Ирина Росомаха.

На кадрах видно, что мощные потоки воды затопили проезжую часть, автомобили передвигаются с огромным трудом. Подход к базам отдыха фактически заблокирован.

Отметим, что сложнее всего ситуация в Ивано-Франковской области, где дорога обвалилась прямо под ногами людей. Там в результате происшествия погибли минимум два человека, еще одного ищут до сих пор.

Всего же в результате паводка водой накрыло 70 домохозяйств.

Ранее “источник” сообщал, что на Буковине вблизи с. Банилов Вижненского района на реке Черемош произошел порыв дамбы №5 на отрезке около 10 метров.