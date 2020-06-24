“Захватили” Раду: Корчинский сделал скандальное заявление о геях во власти, видео

Общественный деятель, писатель и политик Дмитрий Корчинский заявил, что в Верховной Раде Украины много гомосексуалистов, такая же ситуация в других органах власти, из-за чего представители ЛГБТ якобы в привилегированном положении.

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Об этом он сказал в прямом эфире программы “Все по беспределу” на источник TV.

“Смотрите, у нас гомосексуалисты сейчас в привилегированном положении. Большинство аппарата кабинетных министров гомосексуалисты, очень много депутатов гомосексуалисты, очень много журналистского сообщества гомосексуалисты…“, – отметил Корчинский.

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На уточняющий вопрос, откуда такие данные, он заявил, что этого никто не скрывает.

“В Верховной Раде в нынешнем созыве наименее человек 50 (гомосексуалисты, – “источник”), – подчеркнул он.

Как сообщал “источник”, ранее пятеро радикалов-гомофобов напали на ветерана АТО Василия Давыденко возле его дома, после того как он сделал каминг-аут.