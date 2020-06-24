Дом качается, бетон трещит: появились тревожные данные о “взлетевшей” в воздух многоэтажке в Киеве

В сети опубликовали новые подробности взрыва в жилом доме в Киеве, в результате которого погибли люди.

Как сообщает “источник”, в комментарии УНИАН свидетели события рассказали, что бетон в доме начал трещать из-за перепада температур.

“Весь день была жара, потом полил дождь. Наверное, из-за перепада температур бетон начал трещать. Не знаю, на чем там все держится”, – сказал лейтенант, дежурящий во дворе десятиэтажки.

Он добавил, что после взрыва многие выбегали в спешке, не думая о вещах.

“Вы представьте, люди зайдут в дом, а панель “пойдет” вниз. Виноватого быстро найдут”, – сказал он людям, которые хотят попасть в дом за личными вещами.

Местные жители говорят, что в доме поставили “маячки”, чтобы следить за вибрацией, так как дом продолжает качаться.

В понедельник и вторник все службы еще раз изучали повреждения, после чего к дому подключали воду, электричество и запустили лифты.

В квартиры людям разрешал зайти в сопровождении полиции, и часть жильцов приехала забрать вещи.

“Переехали к родным, и эту ночь не спали. Неописуемо страшно из-за того, что это произошло рядом с нами, через несколько квартир. Я только благодаря успокоительному и держусь. У нас, вроде, серьезных разрушений не видно. Есть трещины в подъезде, но они там и до взрыва были”, – говорят жильцы.

Те, кто попал в дом, рассказывают о новых пугающих трещинах в здании.

Как сообщал “источник”, появились печальные детали о судьбе жителей дома в Киеве, который был частично разрушен из-за взрыва 21 июня.