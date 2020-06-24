В Одессе скандальный блогер пробрался на базу ВМС и снял закрытые объекты: видео

Скандальный блогер Станислав Домбровский вместе с товарищами посетил базу ВМС Украины, на которой находятся бронекатера типа “Гюрза” и корабли “Айленды”, которые недавно Украине передали США.

На опубликованном видео слышно, как товарищи говорят блогеру, что такие военные объекты снимать нельзя, но Домбровский продолжал съемку. При этом один из военных отметил, что снимать якобы запрещено только в середине кораблей, а так – “можно”.

Интересно, что на “Айленде” блогеру с товарищами один из военнослужащих отдал воинское приветствие.

Скорее всего, на территорию базы блогера с товарищами провел знакомый, который работает на судне “Дружба”.

В Командовании ВМС на событие пока никак не отреагировали.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что в сети показали кадры из аннексированного Россией Крыма, где, несмотря на конец июня, так и не начался курортный сезон.