“Смертники” на марше: онлайн трансляция парада Победы в России

В среду, 24 июня, в Москве состоится парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, который уже успели назвать “маршем смертников”.

Смотрите онлайн трансляцию путинского парада на “источнике”.

Известно, что президент России Владимир Путин пригласил на торжества в Москву ряд мировых лидеров, но они под разными предлогами отклонили приглашение.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не прилетит из-за внезапной поломки самолета. Во Франции заявили, что приглашения не получили, поэтому Эммануэля Макрона ждать не стоит.

Сославшись на эпидемиологическую угрозу, от визита в Россию уклонились лидеры Азербайджана, Чехии, Японии, Германии, США и Армении.

Как известно, парад в России называют “парадом смертников” именно из-за ситуации с коронавирусом, поскольку о соблюдении там карантинных ограничений речь не идет.

Напомним, в Калининграде в подготовке парада ко Дню Победы задействовали африканских курсантов. Всех гостей парада обязали пройти обсервацию.