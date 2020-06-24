Асфальт прогибался под ногами: Мексику всколыхнуло мощное землетрясение, есть жертвы, фото

Во вторник, 23 июня, штат Оахака в Мексике всколыхнуло мощное землетрясение, четыре человека погибли.

Как сообщает “источник”, об этом заявила геологическая служба США.

Первой жертвой подземных толчков магнитудой 7,5 стал житель города Крусесита. Позже под завалами и разрушениями, которые последовали за землетрясением, нашли еще три тела.

По предварительным данным, около 30 человек получили ранения. В результате землетресения повреждены дороги, линии электропередач, больницы, несколько церквей.

Очевидцы рассказывают, что во время землетрясения сильнее всего тряслись опоры ЛЭП и билборды, дрожали стекла в домах, а в наиболее близких к источнику толчков местах земля в прямом смысле ходила ходуном, прогибался асфальт.

Как сообщал “источник”, 1 июня на западе Украины зафиксировали подземные толчки, что встревожило местных жителей.