Бюджетный и “премиум” отдых на море в Бердянске: сколько стоит и как можно развлечься

Уже не первый год популярным курортом для украинцев является Бердянск в Запорожской области.

Ежегодно там отдыхают 300-400 тысяч людей со всех регионов Украины. Отметим, что в 2005 году Бердянску присвоили статус государственного курорта, ведь он действительно привлекает многих туристов.

Почему Бердянск

Для пар, семей с детьми, а также для каждого туриста, в Бердянске найдутся развлечения. Среди видов досуга: аквапарк, зоопарк, дельфинарий. Также есть места и для культурного времяпровождения, есть и достопримечательности: Свято-Никольский храм, Кирха Христа Спасителя, Караимская кенаса, городской краеведческий музей, художественный музей имени Бродского, бердянские Солнечные часы.

Пляжи

Курорт ценят за его пологие песчаные пляжи. Одним из лучших считается Бердянская коса, где мало людей. Он также отличается от городских своей чистотой.

Цены

Каждый отдыхающий сможет найти жилью согласно своему бюджету. Разместится можно в отеле, базе отдыха, мини-пансионате, частном доме и квартире. Цены могут варьировать от 100 до 5000-7000 гривен в сутки. Они зависят от количества человек и условий жилья.

Минимальный отдых обойдется в 150-250 гривен за человека в сутки. Но в этом случае у вас не будет душа и туалета в номере, кухни (общие), бытовой техники. А мебель может оказаться совсем старая и ветхая. Номера более высокой категории будут стоить 450-500 гривен за человека в сутки.

Если выбирать комфортный и удобный отдых, то он обойдется туристу в 1200-2200 гривен за сутки, но с завтраком. Можно поселится в отеле и гостинице, коттеджном комплексе и SPA-клубе.

Можно для семьи снять отдельный коттедж у моря (в 50-100 метрах). За него запрашивают 3500 гривен в сутки. Как правило, такие строения включают в себя туалет, душ, две спальни, полностью оснащенную кухню.

Как добраться

Проще всего приехать в Бердянск на поезде. Поездка на авто из Запорожья составит около трех часов, а из Днепра – около пяти.

Подробнее читайте в материале “источника”: Летний отпуск 2020: где и за сколько можно отдохнуть в Запорожской области.