Горные ручьи превратились в “монстров”: сеть взорвал пост о причинах потопа на Прикарпатье, видео

В сети продолжают обсуждать последствия потопа в горах Ивано-Франковской области, где ручьи фактически превратились в монстров.
Как написал в сети Виктор Дацко, из-за катаклизма от цивилизации оказались “отрезаны” 19 населенных пунктов.
Он уточнил, что по причине непогоды в горах остались заблокированы десятки автомобилей с туристами, одно транспортное средство упало в воду, в результате происшествия погибли пассажир и водитель.
Также тут пропала женщина, которую найти не могут уже сутки.
По всему району начались оползни.
По словам автора публикации, местные жители знают о проблеме, из-за которой произошел потоп. Она заключается в масштабной вырубке леса, однако никто ничего с этим не делает.
“Да, можно сказать, что все гуцулы режут лес. Многие занимаются туризмом, или чем-то другим. Но вырубкой там занимается просто много людей. Конечно, можно списать на тяжелую жизнь людей в Украине. Все так.
Так у меня вопрос, сейчас легче?” – написал он.
Пост был опубликован вечером 23 июня и уже до утра следующего дня собрал свыше 3 тысяч лайков.
Напомним, что масштабное наводнение, которое охватило западные области, добралось до Черновцов.