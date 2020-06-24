День искушений и рисков: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июня

Астрологи назвали среду, 23 июня, днем выбора между добром и злом, который предстоит сделать каждому знаку Зодиака, ведь события этого дня в ближайшее время обязательно получат продолжение, поэтому важно, каким будет вектор движения – положительным или отрицательным.

Овен

Увидев вещий сон, не спешите его истолковывать – сегодня вам трудно будет увидеть грядущие события в их истинном свете, правильное их понимание обязательно придет к вам, но чуть позже.

Телец

Вы можете испытывать нетерпимость по отношению к окружающим, и особенно сильно вас будут раздражать близкие люди – старайтесь сдерживаться, если не хотите потерять их навсегда.

Близнецы

Лучшее средство от плохого настроения – работа: загрузите себя так, чтобы не дать возможности дурным мыслям овладеть вами даже на минуту, и от дурного настроения не останется и следа.

Рак

День благоприятен для деловых переговоров вообще и с начальством – в частности: если вы давно собирались попросить о повышении заработной платы, не упустите удачный шанс.

Лев

Звезды настоятельно рекомендуют вам позаботиться о своем здоровье – если на полное медицинское обследование времени нет, попробуйте хотя бы отказаться от вредных привычек – прежде всего курения.

Дева

Не стоит бросать дело, которым вы занимаетесь, тем более что его завершение – дело буквально нескольких дней, впоследствии вы пожалеете о таком шаге, но уже ничего не сможете изменить.

Весы

Для общения с окружающими людьми придется задействовать все свои дипломатические навыки, в противном случае можно рассориться даже с теми из них, с кем не конфликтовали ни разу в жизни.

Скорпион

Нужно быть внимательными ко всем событиям этого дня – одно из них может внести значительные перемены в вашу жизнь, поэтому, чтобы держать все под контролем, важно не пропустить их начало.

Стрелец

Не стоит заставлять себя делать то, чего категорически не хочется: так, если во время работы все валится из рук, лучше на время отложить ее в сторону и заняться чем-то более приятным.

Козерог

Звезды настоятельно рекомендуют вам отказаться от общения с неприятными людьми и сплетен – ни то, ни другое не добавит вам как хорошего настроения, так и доброго имени.

Водолей

Свойственная вам безалаберность в этот день может усилиться в разы, справиться с ней поможет только подробный деловой план и тщательное исполнение каждого его пункта.

Рыбы

Энергию, которая будет переполнять вас в это время, необходимо направить в мирное русло, в противном случае вы рискуете наворотить такое количество дел, которые потом и за месяц не разгребете.

Как сообщал”источник”, ранее Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в июне 2020 года ждет успех.