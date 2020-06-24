Наступает время гаданий: какой праздник 24 июня и что нельзя делать

В среду, 24 июня, православные верующие чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы.

“источник” рассказывает о главных запретах и приметах дня.

Предки верили, что в этот день нельзя сидеть на траве или рвать ее, поскольку на ней катается нечистая сила. Более того, не ели овощи и фрукты, сорванные в саду или в огороде, урожай собирали накануне или днем позже.

В Варфоломеев день нельзя работать плохо, нужна максимальная отдача, иначе святой разозлиться и удача отвернется. Также не стоит ссориться и ревновать. Если день пройдет в любви и согласии, то в семье будет достаток.

С 24 июня по 7 июля наступают “русалочьи дни”, когда можно гадать. Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на святки.

Приметы 24 июня: