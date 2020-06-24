Черновцы уходят под воду, уровень реки критический: видео потопа

Масштабное наводнение, которое охватило западные области, добралось до Черновцов.

О том, что из-за ливня затопило микрорайон Каличанка, сообщил в Facebook депутат горсовета Иван Гончарюк.

На улицах образовались “гейзеры”, из-за поднятия уровня воды автомобилям трудно проехать. Депутат отметил, что город превратился в большую реку.

Также видео потопа делятся другие жители города.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что уровень воды в реке Прут в пределах Черновцов продолжает подниматься. За несколько последних часов он поднялся на 37 сантиметров. По состоянию на 20:00 зафиксирован уровень 437 см. Критической является отметка выше 5 метров.

Известно, что паводок повредил в области газораспределительные подземные и надземные газопроводы.

Напомним, на Прикарпатье из-за ливней затопило кладбище и возникла угроза проріва дамбы.

Ранее появилось видео, как из-за обильных ливней затопило курорт “Буковель”.

Как сообщал “источник”, вследствие оползня на дороге между Яремче и Микуличиным потоки воды хлынули, сметая все на своем пути. В сети отмечают, что стихийного бедствия могло бы не быть, если бы не масштабные вырубки леса в Карпатах.