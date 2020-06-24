В Украине будет бушевать непогода: детальный прогноз на 24 июня

В среду, 24 июня, практически на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Как сообщает “источник”, об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Непогода обойдет стороной только Сумскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Температура воздуха днем составит в среднем +25+27 градусов, ночью +16+18.

Прохладнее будет на западе страны – там столбики термометров днем будут показывать +22+24 градуса, ночью – +16+18.

Как сообщал “источник”, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня лето в Украине будет по-настоящему жарким, резкое понижение температуры начнется во второй половине августа.

В свою очередь, метеоролог Вера Балабух заявила, что лето в Украине будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами, при этом невелика вероятность, что экстремальной и длительной будет жара.