Отстают от жизни: КНДР отличилась смешной “атакой” против Южной Кореи, фото

КНДР провела странную акцию в Южной Корее после того, как взорвали их офис связи.

Об этом сообщает ресурс fmkorea.

На воздушных шарах из Северной в Южную Корею отправили CD-диски с агитационным содержанием. Их с высоты просто сбросили вниз, на улицы.

Однако такая затея могла только лишь рассмешить жителей страны. Ведь в 21 веке не у всех дома есть CD-ROM, чтобы просмотреть информацию на дисках.

Как сообщал “источник”, Северная Корея начала стягивать войска к границе с Южной Кореей, там КНДР планирует возобновить военные учения. Как уточняют журналисты, КНДР начала восстановление сторожевых посты в пограничных районах, при этом от любых переговоров отказывается.