Для экстремалов и гурманов: лучшие места для отдыха в Украине на пару дней

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы украинцев на летний отдых, ведь далеко не все страны открыли свои границы для туристов.

“источник” рассказывает, где можно отдохнуть в нашей стране.

Любителям экстрима можно отправиться с туром выходного дня в Чернобыль – посетить 10-километровую зону отчуждения, Припять, Чернобыльскую АЭС и другие стратегические объекты. Ранее эта территория была полностью закрыта для людей, но сейчас туда проводят экскурсии. Обратите внимание, что въезжать в зону можно лишь при отсутствии противопоказаний для здоровья.

Гурманам стоит побывать во Львове, который известен своими гастрономическими изысками. В городе можно попробовать конфеты, шоколад, наливку, пиво, колбаски, форель местного приготовления, а также разнообразную выпечку, штрудель, сырники и, конечно же, знаменитый кофе.

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