В Украине задержали молодого боевика ДНР с полным комплектом “документов”: фото и видео

В Донецкой области, недалеко от КПВВ “Новотроицкое”, пограничники задержали молодого боевика – ефрейтора незаконных вооруженных формирований. После задержания выяснилось, что молодой человек с полным комплектом документов, выданных так называемой ДНР, пытался попасть на территорию Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, а впоследствии факт задержания боевика подтвердили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

“Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса ДНР, жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий ДНР за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украине 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов ДНР – военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе “, – сообщил Бутусов.

Пограничникам задержанный рассказал, что направляясь к своим позициям наткнулся на контрольный пост сил ООС. Боевик сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу к незаконным вооруженным формированиям. Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2. У задержанного были документы так называемой ДНР, среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Пограничники задокументировали факты преступной деятельности задержанного и передали его сотрудникам СБУ. Боевике объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УК “Создание террористической группы или террористической организации”.

Как сообщал “источник”, ранее СБУ поймала опасного боевика ДНР.