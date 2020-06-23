Забыли подумать о людях: в сети показали фото странных остановок под Одессой

В Одесской области на трассе построили остановки, на которых лавочки размещены либо очень низко, либо очень высоко над землей.

Как сообщает “источник”, соответствующие фото разместил в Facebook бывший начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

“Продолжаю вас удивлять произведениями “дорожного искусства” на местных и коммунальных дорогах. На очереди Великодолинское и Черноморск Одесской области. Там довольно оригинально подошли к решению вопроса по остановкам“, – написал он.

На первом фото видно, что лавочка на остановке размещена почти на уровне земли, а на втором фото – почти на уровне плеч человека.

“Такое впечатление, что некоторые наши чиновники так засиделись в своих кабинетах и служебных автомобилях, что вообще не понимают, как выглядят наши граждане“, – написал Олег Варивода.

Как сообщал “источник”, ранее в России предложили использовать железные бочки с дровами для обогрева остановок общественного транспорта.