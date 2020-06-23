“Барселона” одержала тяжелую победу в “класико”: видеообзор

В матче 31-го тура чемпионата Испании “Барселона” на своем поле обыграла “Атлетик” из Бильбао со счетом 1:0.

Каталонский клуб владел преимуществом на протяжении всего матча, но сумел отличиться только в середине второго тайма. На 71-й минуте единственный гол забил Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси.

Стоит отметить, что в Испании “класико” называются матчи между “Барселоной”, “Реалом и “Атлетиком”, так как только эти три клуба никогда не вылетали в низший дивизион.

Благодаря победе “Барселона” вернулась на первое место в турнирной таблице Примеры. “Атлетик” остался на 10-й позиции.

“Барселона” – “Атлетик” – 1:0 (0:0)

Гол: Ракитич (71)

“Барселона”: тер Штеген, Альба, Семеду, Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 64), Видаль, Артур (Пуч, 56), Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65), Месси.

“Атлетик”: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Альварес, Лекуэ (Капа, 69), Лопес (Гарсия, 57), Весга, Кордоба (Муниаин, 57), Сансет (Рауль Гарсия, 78), Нуньес, Уильямс (Вильялибре, 69).

Предупреждения: Бускетс (32), Нуньес (62), Ракитич (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в 30-м туре “Севилья” и “Барселона” сыграли вничью.