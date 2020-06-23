Скоро вас на виселицу потянут: сети взорвало оправдание “слуги народа” за слова про свою коллегу

После того, как история с обсуждением руководителями партии “Слуга народа” Давидом Арахамией и Александром Корниенко женщин-соратниц во время пресс-конференции в Николаеве получила огласку, Александр Корниенко попытался объяснить ситуацию.

Этому он посвятил соответствующий пост на своей странице в Facebook.

По словам Корниенко, видеозапись была смонтирована.

“Во-первых, запись была смонтирована и в соответствии фразы вырваны из контекста.

Во-вторых, к монтажу попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела.

В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей – в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения.

В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола – примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наша внутрипартийное дело “, – заявил Корниенко и призвал украинцев “судить по делам, а не по словам”.

“Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами – в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы“, – резюмировал нардеп.

Его слова вызвали неоднозначную реакцию и немало украинцев были возмущены ситуацией.

К слову, после окончания пресс-конференции в Николаеве одна из женщин, которых обсуждали в вульгарной форме – Ирина Алахвердиева якобы подошла к мужчинам и в не менее вульгарной форме ответила на “комплимент”.