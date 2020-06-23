На Донбассе умер боец ООС, пять лет защищавший страну: названа фамилия

В понедельник, 22 июня, в зоне ООС погиб участник боевых действий из города Шпола Черкасской области.

Об этом сообщают на странице Шполянского городского совета объединенной территориальной общины в Facebook.

Александр Вадимович Манькивский 1968 года рождения пять лет защищал Родину на Донбассе.

“Шполянская городская объединенная территориальная община глубоко скорбит по потере верного воина, настоящего патриота Украины и приспускает государственные флаги на всех учреждениях и заведениях. Вечная память и Царство Небесное Александру”, – написали в сети.

Как сообщал “источник”, в пятницу, 19 июня, в Киеве умер майор ВСУ, заместитель комбата 39-го батальона, который прошел Иловайский котел, Роман Богатырь. Украинский боец скончался из-за тромба в легочной артерии.