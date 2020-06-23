Корчинский в прямом эфире плеснул водой в ветерана АТО: видео

В прямом эфире программы “Все по беспределу” по теме об ЛГБТ на АПОСТРОФ TV общественный деятель, писатель и политик Дмитрий Корчинский облил водой ветерана АТО.

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Конфликт случился в эфире на тему “Нетрадиционная сексуальная ориентация в Украине: есть ли шанс на легализацию”. Пострадавшим оказался председатель объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров, доброволец батальона “Донбасс” Виктор Пилипенко.

Он говорил о том, что сделать каминг-аут в Украине достаточно сложно, ведь люди у нас в стране не могут жить открыто. Он продолжил слова “если появится такое пустое место…”, а в этот момент указал на Корчинского. Потому политик взял стакан воды и плеснул его в лицо спикеру.

Конфликт, возможно, мог бы перерасти в драку, однако ведущая сумела сгладить ситуацию.

Отметим, что Корчинский достаточно агрессивно выражал свою негативную позицию об ЛГБТ.

Как сообщал “источник”, пятеро радикалов-гомофобов напали на ветерана АТО возле его дома, после того как он сделал каминг-аут.