Эффектная депутат Рады ответила на “комплименты” от руководства “Слуги народа”

История с обсуждением руководителями партии “Слуга народа” Давидом Арахамией и Александром Корниенко женщин-соратниц во время пресс-конференции в Николаеве получила продолжение. После окончания собрания одна из женщин, которых обсуждали в вульгарной форме – Ирина Алахвердиева – подошла к мужчинам и в не менее вульгарной форме ответила на “комплимент”.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

“К председателя партии “Слуга народа “Александру Корниенко и председателю фракции Давиду Арахамии подошла их соратница – народный депутат Ирина Аллахвердиева, которую перед этим мероприятием они обсуждали как “рабочую бабу” и в глаза Корниенко дословно заявила: “ты кончений пи#арас!” , – сообщил Мосийчук.

По его словам, это слышали все присутствующие в том числе журналисты.

Также свое мнение относительно инцидента нардеп высказала в комментарии “Стране”:

“Внешность и личную жизнь женщины, как правило, обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют“, – сказала Аллахвердиева.

Напомним, ранее в интервью “источнику” о том, как “Слуга народа” готовится в местным выборам, рассказалглава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.