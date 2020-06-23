Итальянский футболист совершил “промах года”: опубликовано видео

Полузащитник “Вероны” Валерио Верре невероятным образом промахнулся мимо пустых ворот в матче 27-го тура чемпионата Италии с “Наполи”.

В середине первого тайма защитник “Вероны” Марко Фараони выполнил прострел, но Верре с полуметра умудрился не попасть в ворота.

Промах Верре оказал прямое действие на исход встречи, “Верона” потерпела домашнее поражение со счетом 0:2 и осталась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. “Наполи” благодаря победе вышел на шестую позицию.

26-летний Верре является воспитанником “Ромы”. В “Верону” он перешел летом 2019 года из “Сампдории” на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек провел за “Верону” 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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