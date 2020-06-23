В Днепре загадочно погибла компания из 4 человек: двух нашли голыми, фото

В Днепре при странных обстоятельствах умерли четыре человека. Смертельный инцидент произошел на территории частного домовладения по улице Дружбы, где были обнаружены четыре трупа – два мужских и два женских, без следов насильственной смерти.

Фото погибших опубликовало издание “Днепр оперативный”.

Правоохранителям о происшествии сообщила жительница Днепра. По ее словам, она три дня не видела своего брата, который часто злоупотреблял алкоголем, и начала за него беспокоиться. Придя к нему домой и зайдя в сарай, она обнаружила там два трупа, мужчины и женщины, которые ей были незнакомы.

Приехав на место происшествия, в сарае сотрудники полиции увидели двух мертвых людей, полностью раздетых, которые лежали на полу. Следов насильственной смерти и телесных повреждений на них не было. На вид умершим было 45-55 лет. Зайдя в дом, сотрудники полиции увидели труп мужчины, который сидит на стуле, в нем заявительница узнала своего 55-летнего брата. В соседней комнате была обнаружена мертвая женщина, лежащая на кровати. Найденные трупы в доме также не имели следов насильственной смерти.

По предварительной информации, вся компания употребляла фальсифицированный алкоголь. Поэтому это теперь предстоит выяснить судмедэкспертам.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве хозяйка квартиры нашла труп арендатора с признаками насильственной смерти.