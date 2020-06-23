В Киеве неадекват с мачете напал на водителя: видео конфликта

В Киеве неадекватный водитель напал с мачете на мужчину .

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел в одном из дворов. Там фургон подъехал к дому, чтобы разгрузится. Один из работников пошел относить вещи, а второй остался в машине.

На место подъехал автомобиль марки BMW (с номерами KA3099AB) и не смог заехать в арку, после чего водитель начал словесную перепалку. Ему водитель фургона ответил, что уедет через три минуты.

Неадекват вышел из машины с мачете и начал угрожать мужчине. Потом он нанес ему косвенные удары по руке и туловищу.

“На водителя BMW было написано заявление в полицию, побои сняты”, – отметили в сети и опубликовали видео.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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Как сообщал “источник”, 19 июня около 5 часов утра неадекват с ножом напал на прохожего в Киеве. Врачи госпитализировали пострадавшего, а на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего вызвали следственно-оперативную группу.