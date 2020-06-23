Где в Украине могут усилить карантин: названы области

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что во Львовской, Волынской и Закарпатской областях в связи с эпидемиологической ситуацией могут ввести более жесткие карантинные ограничения.

Об этом он сообщил во время брифинга, посвященного доставке ЕС и ВОЗ средств индивидуальной защиты украинских медиков, передает Укринформ.

“Наиболее критическая ситуация относительно возможности введения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях – там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни“, – сказал Ляшко.

Он также напомнил, что с 22 июня в Украине введен в действие новый адаптивный карантин.

“До 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях“, – отметил Ляшко.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.